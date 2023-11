Sie tanzen der Konkurrenz davon: Irish Dance Academy zweifacher Europameister

Neugraben - Am zweiten Novemberwochenende fanden in Basel die Western European Open Championships der World Irish Dance Association (W.I.D.A.) statt. Die Irish Dance Academy der Hausbruch-Neugrabener Turnerschaft (HNT) war mit 15 Tänzerinnen vertreten und konnte die Erfolgsserie der vergangenen Jahre fortsetzen.

Höhepunkt waren die beiden EM-Titel in den Mannschaftswettbewerben. Das U11-Team der HNT konnte in den traditionellen Gruppentänzen seinen Titel aus dem vergangenen Jahr verteidigen und landete in der Kategorie "Four Hand" einen Doppelsieg.

Hinzu kamen zahlreiche weitere überzeugende Leistungen in den Einzel- und Mannschaftsdisziplinen. Leiterin Anna Krüger freute sich außerdem über die Breite im Kader: "Die Altersspanne lag zwischen neun und 42 Jahren. Wir hatten erstmals gleich mehrere Erwachsene, die im Anfängerniveau 'Beginners' an den Start gegangen sind."

Von allen HNT-Starterinnen war die von Anna Krüger, Jenny Paatz und Birgit Engelken gecoachte Angelina Sziegat mit großem Abstand die erfolgreichste. Die 15-Jährige ertanzte gegen ihre zum Teil deutlich älteren Gegnerinnen herausragende Platzierungen und dominierte ihre Alterskategorie "Under 18".

In der dritten der insgesamt vier Leistungsstufen, dem "Intermediate Level", gewann sie mit der "Light Jig", "Slip Jig" und "Single Jig" drei von vier Einzeltänzen und stand ganz oben auf dem Podest.

Nach dem erfolgreichen ersten Wettbewerbstag mit insgesamt dreizehn Solo-Pokalen und Dutzenden Medaillen gingen am zweiten Tag auch noch fünf Mannschaftspokale an den HNT-Kader. Die achtköpfige U11-Auswahl verteidigte den Vorjahrestitel in den traditionellen Gruppentänzen.

Somit stellte bereits zum vierten Mal in Folge der von Krüger vorbereitete Leistungskader den Sieger bei den jüngsten Céilí-Teams der Kinder und Jugendlichen. In der über zwei Runden gewerteten Kategorie "Four Hand" (Quartett) gelang im Vergleich zum Vorjahr sogar eine Steigerung: Nach dem letztjährigen Vizetitel in der Altersklasse "Under 11" gelang dieses Mal ein Doppelsieg. Die beiden U16-Teams der HNT platzierten sich in einer großen und starken Altersgruppe sowohl mit ihrem Céilí als auch im Four Hand auf dem vierten Platz. cb