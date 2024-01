Budenzauber in der Kersche: Harburger Hallencup geht in die zweite Runde

Harburg – Der Budenzauber in der Kersche geht weiter: Harburgs größtes Fußball-Wohltätigkeits-Turnier, der 38. Harburger Hallencup, geht an diesem Wochenende in die zweite Runde. Nach einem erfolgreichen Auftakt vor zwei Wochen steht am Sonnabend und Sonntag in der Sporthalle Kerschensteiner Straße wieder schneller Hallenfußball zugunsten der Einrichtungen an der Elfenwiese auf dem Programm.

Das Turnier der Super-Senioren beginnt am Sonnabend, 20. Januar um 9 Uhr. Ab 14 Uhr zeigen die Alten Herren ihr Können in der Kersche. Am Sonnabend haben auch die Fußballmannshaften der Schulen Elfenwiese und Nymphenweg ihren großen Auftritt. Um 16 Uhr kocht die Halle, wenn das Einlagespiel über zwei Mal 10 Minuten angepfiffen wird.

Am Sonntag, 21. Januar startet um 14 Uhr das Turnier der Senioren. Dann wird auch die Frage beantwortet, ob Titelverteidiger FC Süderelbe erneut den Sieg holt.

Jedes Jahr geht das Spendengeld abwechselnd an eine der drei Einrichtungen an der Elfenwiese und dem Nymphenweg in Marmstorf. Mit dem Geld werden Dinge angeschafft, um die Entwicklung und Förderung der geistig und körperlich eingeschränkten Kinder zu fördern, die im normalen Etat der Einrichtungen nicht vorgesehen sind.

Mehr als 250.000 Euro sind bislang beim Harburger Hallencup zusammengekommen. Und durch die Erlöse und Spenden soll auch in diesem Jahr wieder eine stattliche Summe eingesammelt werden, die an eine der Einrichtungen übergeben wird. cb