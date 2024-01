Harburger Hallencup: Schneller Hallenkick lockte viele Zuschauer in die Kersche

Harburg – Spannung, Drama, Freude - Endlich wieder schneller Hallenkick in der Kersche: Am Wochenende fand der erste Teil des Harburger Hallencups, dem größten Fußball-Wohltätigkeits-Turnier im Süden Hamburgs - statt.

Seit 1986 organisieren Harburgs Fußball-Urgesteine um Manfred von Soosten, der im Rahmen des Turniers für sein Lebenswerk ausgezeichnet wurde, das Turnier. Mittlerweile sind über 250.000 Euro zusammengekommen. Abwechselnd gehen die Spenden an die Schulen Nymphenweg und Elfenwiese sowie an die Kita Elfenweise. Im vorigen Jahr mussten die Organisatoren einen traurigen Verlust vermelden: Ihr langjähriger Mitstreiter, Günter „Paule“ Falk, verstarb im September nach langer schwerer Krankheit im Alter von 83 Jahren.

Auch in seiner 38. Auflage hat dieses Turnier nichts von seinem Reiz eingebüßt. Vor allem am Sonntag kamen zum Turnier der 1. Herren sehr viele Zuschauer in die Sporthalle Kerschensteiner Straße, sorgten für Stimmung und ließen die Spendenkassen klingeln. Rund 5000 Euro kamen am ersten Wochenende aus Einnahmen und Spenden für den guten Zweck zusammen. Der Endstand am Sonnabend vom Turnier der 2. Herren: 1. Platz: Harburger TB 2, auf Platz zwei kam Harburger SC 2 und auf Platz 3 kam FC Süderelbe 2.

Am Sonntag gewann FC Süderelbe in einem dramatischen 9-Meter-Schießen mit 9:8 gegen Dersimspor. Der HSC kam auf Platz drei. Ihren großen Auftritt hatten auch die Fußball-Teams der Schulen Nymphenweg und Elfenwiese. In einem Einlagespiel sorgten die Teams für Riesenjubel in der Halle. Ergebnis nach 2 x 11 Minuten Spielzeit: 3:4 für Schule Nymphenweg.

Das Turnier wird am Wochenende 20. Und 21. Januar mit den Spielen der Super-Senioren, Alte Herren und Senioren fortgesetzt. Sonnabend beginnt das Turnier um 9 Uhr, Sonntag um 14 Uhr. cb