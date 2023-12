Rad-Cross auf Schwarzenberg: Weihnachtspreis mit Teilnehmerrekord

Harburg – Teilnehmerrekord beim Weihnachtspreis am dritten Advent auf dem Schwarzenberg: Knapp 300 Cross-Spezialisten gingen am Sonntag bei der 44. Auflage des Harburger Traditions-Rennens der Harburger Radsportgemeinschaft (HRG) an den Start – so viele, wie nie zuvor.

„Allein am letzten Tag der Meldezeit kamen noch einmal 100 Fahrer dazu“, sagte Mitorganisator Frank Plambeck gegenüber harburg-aktuell. Sehr gut war auch die Beteiligung auch in den Nachwuchsklassen: Allein 50 Kinder und Schülerfahrer traten in die Pedale. „Es war ein absolut gelungener Renntag bei fast schon frühlingshaftem Wetter“, fügte der HRG-Vorsitzende Borhen „Bo“ Azzouz hinzu. Für Stimmung an der Rennstrecke sorgten laut Veranstalter insgesamt rund 300 Zuschauer.

Seit 2021 findet das Cross-Rennen auf dem schnellen und für die Zuschauer gut einsehbaren Rundkurs auf dem Schwarzenberg statt. Zuvor wurde es zunächst an der Kuhtrift in Heimfeld und später in Appelbüttel ausgetragen. Vom Hobby-Fahrer bis zur Elite-Klasse gab es knapp 20 unterschiedliche Rennen, bei diesem zur Stevens-Rennserie zählenden Querfeldein-Radrennen.

Beim Hauptrennen der Elite-Klasse hatte ein ehemaliges Talent der HRG, der in Harburg das Crossen gelernt hat, die Nase vorn: Der 21-Jährige Jasper-Levi Pahlke, der für das Stevens-Team fährt, wurde seiner Favoritenrolle gerecht und fuhr souverän als erster über die Ziellinie. Einen hervorragenden fünften Platz in der Elite-Klasse belegte der 25-jährige Lokalmatador Philipp Plambeck von der HRG.

Bei den Fahrern der Masters-Klasse-4 kam Stepahn Warda von der HRG auf den 4. Platz. Das Rennen wurde von Favorit Armin Raible (RSG Nordheide) gewonnen.

Einen Favoriten-Sieg gab es auch in der Frauenklasse: Die amtierende Masters-Weltmeisterin Cordula Biermann (51, RSC Kattenberg) holte sich unangefochten den Sieg.

Auch das war Rekordverdächtig. Der Name der Harburger Radsport-Familie Von Borstel tauchte in den Ergebnislisten insgesamt fünf Mal auf: Klaus von Borstel gewann das Rennen der Hobby-Fahrer und seine Tochter wurde Tine wurde dritte bei den Hobby-Frauen.

Sein Bruder Dirk von Borstel belegte bei den Masters-2-Fahrern mit Lizenz den 12 Platz. Sein Sohn Tom wurde bei den Hobby-U17 „nur“ Zweiter, nachdem der alle vorherigen Stevens-Cup-Rennen in seiner Klasse gewonnen hatte. Jola von Borstel fuhr bei den Hobby-U15-Schülern auf den fünften Platz.