Tennis: Achim Berkemeier klettert in der deutschen Rangliste auf Platz 22

Neugraben - Der Neugrabener Tennissenior Achim Berkemeier hat sich in diesem Jahr weiter an die Spitze des deutschen Seniorentennis herangespielt. Nach einer erfolgreichen Sommersaison mit vielen sehr guten Turnierergebnissen steht der 54-Jähirge in der Altersklasse "Herren 50" auf Rang 22 der deutschen Rangliste.

Ab dem 1. Januar wird Berkemeier, der bei der Hausbruch-Neugrabener Turnerschaft (HNT) sowohl als Mitglied wie auch als Trainer aktiv ist, in der Rangliste "Herren 55" geführt und dürfte dort mit seinen erreichten Punkten auf Rang 15 in Deutschland einsteigen.

Zu verdanken hat der Deutsch- und Sportlehrer die gute Platzierung den starken Ergebnissen im Sommer. Trotz wiederkehrender Probleme mit der Achillessehne und einer vierwöchigen Pause konnte Berkemeier durch mehrere Turniererfolge auf der deutschen Rangliste von Platz 36 weiter nach oben klettern.

Der gebürtige Bielefelder startete zudem in diesem Sommer mit dem Harburger TB in der Tennis-Nordliga. Hier belegte das HTB-Team einen guten zweiten Rang, Berkemeier erreichte in den Einzeln eine Bilanz von 5:2 Siegen. cb