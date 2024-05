Featured

Die „Kersche“ wurde zur Box-Arena: 21 Kämpfe begeisterten viele Besucher

Harburg – Die Sporthalle Kerschensteiner Straße in Harburg verwandelte sich am Wochenende in eine Box-Arena: Zum zweiten Mal hieß es am Sonnabend „Harburg boxt“. Über den Tag verteilt kamen etwa 300 Besucher in die Kersche, um Boxsport einmal hautnah zu erleben. Organisiert wurde der sportliche Nachmittag von der Boxabteilung des Harburger SC.

18 angesetzte Wertungs- und 3 Sparringskämpfe unterhielten das Publikum über fünf Stunden. Insgesamt traten 20 Vereine aus Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hamburg gegeneinander in den Ring. „Wir sind zufrieden, die Veranstaltung war ein voller Erfolg“, sagte Thorsten Hrdina, Abteilungsleiter Boxen beim HSC, gegenüber harburg-aktuell.

Einziger Wermutstropfen: Eigentlich waren 25 Kämpfe angesetzt, doch es gab mehrere teils sehr kurzfristige Absagen, so dass einige Harburger Boxer, die sich seit Monaten auf diese Veranstaltung vorbereitet hatten, plötzlich ohne Gegner dastanden. Hrdina: „Das war bedauerlich für unsere Wettkämpfer Noah Lohmann, Djorgje Larzarewic, Moimen Salem und Enes Jasari, die sich seit Monaten auf die Heimatveranstaltung vor dem Harburger Publikum und sich ihren Fans und Familien in Bestform präsentieren wollten.“

Hervorzuheben aus Harburger Sicht war unter anderem der 3. Kampf des Tages mit dem HSC Boxer Amen Mili und dem TSV Wedel Boxer Noah Plucinski den Amen durch K.O. in Runde 1 beendete. Weiterhin Kampf Nummer 17 mit Besmir Islami HSC (3 Kämpfe), der über 3 Runden gegen Ilias Röschmann (14 Kämpfe) auf Augenhöhe geboxt und leider verloren hat. Ilias Röschmann fährt für den Schleswig-Holsteiner Verband zur Deutschen Meisterschaft.

Für die Harburger Boxerin Vanessa Kauke konnte keine Gegnerin gefunden werden, sie beendet Ihre Laufbahn im aktiven Boxsport und befindet sich derzeit zusammen mit Alexander Haag in der Ausbildung zur C Lizenz. Damit hat der HSC in Zukunft sieben lizensierte Trainer, die auch in Zukunft gemeinsam die Boxabteilung des HSC in die Zukunft führen. Nach 5 Stunden waren auch Dierk Eisenschmidt als Ringsprecher und Ringarzt Dr. Michael Meier zufrieden und freuen sich auf „Harburg Boxt“ Volume 3“. cb