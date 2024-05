Featured

Elf Siege in 14 Kategorien: HNT-Showteam feiert Erfolge bei British Open

Neugraben - Mit einem fulminanten Ergebnis kehrte das Ju-Jutsu-Showteam der Hausbruch-Neugrabener Turnerschaft (HNT) von den ICO/WKU British Open 2024 im englischen Telford zurück. Zum ersten Mal wurde dieses prestigeträchtige Turnier am 4. und 5. Mai 2024 gemeinsam durch die Verbände WKU und ICO ausgetragen. Die Sportler der HNT zwischen sieben und 17 Jahren holten in einem starken Teilnehmerfeld in 14 Kategorien elf Siege.

Sieben zweite und sieben dritte Plätze komplettierten den beeindruckenden Medaillenspiegel des Teams. Trainer Hans Kautz zeigte sich nach dem Turnier zwar zufrieden mit den Leistungen seiner Schützlinge, sah aber auch Potenzial für mehr: "Es freut mich natürlich riesig, dass wir so viele Kategorien gewinnen konnten. Allerdings hatten wir in einigen Disziplinen auch Chancen auf noch bessere Platzierungen, die wir leider nicht nutzen konnten."

Der nächste große Wettkampf für das HNT-Showteam steht bereits am 8. Juni 2024 an: die German Open in Bad Segeberg. Dort will das Team an die Erfolge in Telford anknüpfen und erneut sein Können unter Beweis stellen. Mit der gezeigten Leistung und dem unbändigen Willen dürfte das HNT-Showteam auch in Bad Segeberg wieder für Furore sorgen.