Tanzgemeinschaft Elbdeich aus Fliegenberg: Top-Leitsungen im Formationstanz

Fliegenberg - Das sieht schon professionell aus, was die Tanzgemeinschaft Elbdeich auf in Sachen Formationstanz die Beine stellt. Und es ist erfolgreich. Erst vergangenen November ist das Leistungsteam Saraswati, benannt nach der hinduistische Göttin der Weisheit und Künste, in die 2. Bundesliga aufgestiegen. Das Team Shakti, steht im Hinduismus für die weibliche Urkraft des Universums, tanzt in der Oberliga.

Das zeigt: Die haben was los in Fliegenberg. Bald startet die neue Saison. Der Verein ist auf Nachwuchssuche. Vom 21. August bis zum 03.September findet dafür in der Fliegenberger Sporthalle die "Open Dance Weeks" statt.

Um mitzumachen, muss man kein Tanz-Crack sein. Der Verein hat auch Freizeitteams in verschiedenen Altersgruppen, bei denen nur aus Freude am Tanz, ganz ohne Wettkämpfe, getanzt wird. Dazu gibt es Kindertanzgruppen für Drei- bis Zehnjährige.

Wer mehr möchte, der kann auch bei den Leistungsteams einsteigen. Vorerfahrung im Tanzen, Turnen, Voltigieren, in der Gymnastik oder Ähnlichem sind dabei hilfreich. Angesprochen sind nicht nur Frauen, auch wenn sie bislang deutlich überrepräsentiert sind. Auch Männer können mitmachen. zv