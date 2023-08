Leichtathletik: HNT-Staffel läuft bei DM neuen Hamburger Rekord

Neugraben - Die 4 x 100 Meter Staffel der Hausbruch-Neugrabener Turnerschaft (HNT) hat am Wochenende bei den Deutschen U16-Meisterschaften für einen großen Erfolg gesorgt. Nils Hofmann, Lasse Schmidt, Felix Nicklisch und Jan Borstelmann liefen beim Saisonhöhepunkt in Stuttgart schon im Vorlauf neue Bestzeit (45,22 Sek.). Im Finale sprintete das HNT-Quartett dann auf Rang vier und sorgte mit einer Zeit von 45,06 Sekunden für einen neuen Hamburger Rekord.

Das zweite starke HNT-Ergebnis holte Lina Marie Schönemann über 800 Meter. Sie lief als Zweite ihres Vorlaufs mit neuer persönlicher Bestleistung von 2:16,32 Minuten ins Finale und beendete ihr DM-Debüt auf einem sehr guten achten Rang.

Staffel-Ersatzmann Oliver Gross verpasste über die 300 Meter Hürden zwar den Sprung in das Finale, lief in 44,82 Sekunden aber ebenfalls neue persönliche Bestleistung. Den einzigen kleinen Wermutstropfen erlebte Felix Nicklisch, der nach einem Patzer an der ersten Hürde das erhoffte Finale über 300 Meter Hürden verpasste.

Doch das konnte die Stimmung im HNT-Team am Ende nicht wirklich trüben. "Das war ein großartiges Wochenende", sagte HNT-Trainerin Houssaina Dridi. "Alle haben sehr gute Leistungen abgeliefert und wir sind sehr glücklich über die tollen Ergebnisse." Der nächste wichtige Wettkampf wartet auf den Leichtathletik-Nachwuchs der HNT am 16. September. Dann findet in Berlin die Team-DM Jugend U20/U16 statt. cb