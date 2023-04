Außenmühlenlauf ist zurück: Tolles Comeback nach vier Jahren Corona-Pause

Harburg – Endlich wieder Außenmühlenlauf: Nach vierjähriger Corona-Pause wurde heute Vormittag der 41. Außenmühlenlauf der Harburger Schulen gestartet. Und Harburgs größte Schulsport-Veranstaltung feierte eine erfolgreiche Rückkehr: 2900 Schüler der Jahrgänge 2014 bis 2005 hatten sich angemeldet.



„Nach so langer Pause hatten wir mit deutlich weniger Anmeldungen gerechnet“, sagte Organisator Oliver Marien von Schulsport Hamburg gegenüber harburg-aktuell. Unterstützt wurde er bei der Durchführung des Events von vielen freiwilligen Helfern. Unter anderem wurde sein Team von 20 Schülern des Sportprofils der Goethe-Schule-Harburg unterstützt.

2019 fand der letzte Außenmühlenlauf vor Corona statt. Mehr als 4200 Schüler gingen bei der 40. Auflage des Laufes an den Start. Voriges Jahr sollte der Lauf eigentlich wieder stattfinden, musste aber kurzfristig noch einmal abgesagt werden. Einige Schulen, wie die Alte Forst in Eißendorf, die heute mit 260 Schülern an den Start ging, organsierten interne Läufe.

Doch am Donnerstag pünktlich um 9 Uhr war die lange Zeit des Wartens vorbei: Als erstes begaben sich bei kühlen Temperaturen und frischem Wind die jüngsten Schüler der Jahrgänge 2013 auf die 3,2 Kilometer Runde. Die war in diesem Jahr etwas verändert: Das Ziel wanderte um einige Meter zurück, um Platz für die Sammelpunkte der vielen Schulen zu Schaffen. cb