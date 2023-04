Harburger Sumotori holt Bronze bei Europameisterschaft in Polen

Harburg – Riesenerfolg für einen Sumotori aus Harburg: Jan-Henrik John vom KSC Bushido holte in Polen die Bronzemedaille bei den Sumo-Europameisterschaften. Der junge Harburger zeigte sich bereits im Trainingslager am vorigen Wochenende in Cottbus von seiner besten Seite, Nationaltrainerin Sandra Köppen-Zuckschwerdt war bereits mit der gezeigten Leistung beim Internationalen Roland Cup dieses Jahr in Brandenburg voll zufrieden, so dass Sie Ihn für die EM U21 dieses Jahr in Polen in die Nationalmannschaft nominierte.

Nach dem Einkleiden der Nationalmannschaft in Berlin, ging die Reise los, Jan-Henrik freute sich ebenfalls noch über die Nominierung in U23 und im Teamstart, wo fünf Sumotori, gegen eine andere Nation kämpfen ohne jegliche Gewichtsklasse, die Paarungen werden gelost.

Der Start in Kielce im Südosten von Polen war das erste Turnier im Ausland für den jungen Harburger der in seiner Gewichtsklasse -85 Kilogramm auf die Matte ging. Mit großartigen kämpfen in der Vorrunde wurde er erst im Halbfinale vom späteren Sieger aus Bulgarien geschlagen. Im kleinen Finale erkämpfe er sich unter Anfeuerung der deutschen Teamkameraden die ersehnte Bronze Medaille.

Sandra Köppen-Zuckschwert war überglücklich über die Medaille fürs deutsche Team, und unterstrich noch einmal die Nominierung Jan-Henrik Johns. cb