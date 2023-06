Endlich wieder Harburg-Pokal: 16 Teams spielen am Alten Postweg

Harburg – Endlich wieder Harburg-Pokal: Am Freitag, 7. Juli, startet nach den Corona-Jahren endlich wieder das Fußball-Traditionsturnier um den Harburg Pokal. Ausgetragen wird das Turnier von Freitag bis Sonntag, 9. Juli, auf dem Kunstrasenplatz am Sportplatz Alten Postweg in Heimfeld.

Es spielen 16 Mannschaften aus dem gesamten Süderelbe Raum einschließlich Wilhelmsburg. Beginn ist am Freitag, 7. Juli um 18.30 Uhr mit der Partie TSV Neuland gegen TV Meckelfeld. Das zweite Spiel FSV Harburg/Rönneburg gegen SV Wilhelmsburg beginnt um 19.30 Uhr.

Der zweite Turniertag, Sonnabend, 8. Juli, beginnt um 10 Uhr. Es finden weitere sechs Spiele in der Vorrunde statt. Der Tag endet mit den vier Viertelfinal Spielen, beginn ist ab 16 Uhr.

Am Sonntag, 9. Juli, ist um 10 Uhr Beginn mit den beiden Halbfinal-Spielen und dem anschließenden Endspiel, das um 12.45 Uhr angepfiffen wird. Für den Verkauf von Speisen und Getränken ist gesorgt.

Eintrittspreise: Schüler, Studenten und Rentner zahlen zwei Euro, Erwachsene fünf Euro an allen Spieltagen. cb