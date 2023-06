Entscheidung am Sonnabend: HTB-Juniorinnen wollen zurück in die Bundesliga

Harburg – Die HTB-Juniorinnen wollen sich zurück in die Bundesliga kämpfen. Das Ambiente und die Stimmung im Sportpark Jahnhöhe war auf jeden Fall schon Bundesliga-Reif. Das zeigte sich am Wochenende beim Aufstiegsspiel gegen Holstein Kiel: Rund 350 Zuschauer, DJ, Stadionsprecher und Einlauf-Kinder sorgten bei Superwetter für Stimmung.

„Das Spiel fing sehr zerfahren an. Beiden Teams war die Nervosität und der Respekt anzumerken. Die HTB-Mädels hatten in der ersten Halbzeit etwas mehr Spielanteile.

Mit Hannah-Sophie Wyßuva, Amelie Tepper und Theres Garbes hatten die Harburgerinnen sehr gute Möglichkeiten in Führung zu gehen“, sagte Can Özkan vom HTB.



In der zweiten Hälfte war es mit den Torchancen nicht anders. Die Abwehrreihen beider Teams standen sehr gut, so dass die Stürmerinnen wenig Gelegenheiten bekamen.

Am Ende lautete das Ergebnis unentschieden, die Mannschaften trennten sich mit 0:0. Die Entscheidung über den Aufstieg der HTB-Juniorinnen fällt am Sonnabend 1. Juli in Hannover. cb