Erfolg im Fußball: D-Juniorinnen aus Fleestedt werden Kreismeisterinnen

Fleestedt - Die D-Juniorinnen des TuS Fleestedt sind jetzt auch Kreismeisterinnen auf dem Feld, nachdem sie sich bereits im Januar den Titel in der Halle gesichert hatten.

Dabei kam es am Mittwoch praktisch zu einem Endspiel bei der Eintracht Elbmarsch, die bis dahin den ersten Tabellenplatz belegten. Beim 2:1-Sieg sorgten die Fleestedterinnen als gute Gäste auch gleich für alle Tore.

In der 24. Spielminute verwandelte Paula einen Strafstoß zur 1:0-Führung für den TuS. Mit diesem Stand ging es dann auch in Pause.

In dem bis dahin ansonsten ausgeglichenen Spiel wurde Elbmarsch in der zweiten Halbzeit stärker. Der Ausgleich fiel dann in der 34. Spielminute durch ein Eigentor der Fleestedterinnen. In der 41. Spielminute sorgte Sonja mit einem weiteren Treffer für den 2:1 Endstand, der dann gleichzeitig dem schwarz-roten Team die Kreismeisterschaft sicherte.