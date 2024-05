Featured

KSC-Judoka holen vier Mal Bronze beim „Glinn-Cup“ in Glinde

Harburg - Am vergangenen Wochenende nahmen fünf KSC-Judoka der Altersklasse U13 am „Glinn-Cup“ in Glinde teil. Hier traf man auf ein großes Teilnehmerfeld in allen Gewichtsklassen

und Judoka verschiedenster Vereine beziehungsweise Bundesländer. Eine großartige Gelegenheit für die jungen Sportler, sich ein weiteres Mal auf starkem Niveau zu messen.

Am Ende freute man sich über insgesamt vier Bronzemedaillen. Mara Wilkens (-40Kg), Lukas Kocks (-34Kg), Anes Radjepi –(50Kg) und Oliver Kraft (-55Kg) kämpften sich in ihren Gruppen bis auf das Podest hervor. Die beiden Hamburger Meister, Mara und Anes, überzeugten dabei insbesondere durch zielstrebige Wurftechniken. Lukas zeigte sich besonders mutig und testete sogleich neu erlernte Wettkampftechniken erfolgreich aus.

Der "älteste" im Bunde, Oliver (11), kämpfte mit Übersicht und Geduld, während unser jüngster Teilnehmer Timofeii (10) nach insgesamt sechs (!) Kämpfen den undankbaren 5.Platz in der starke besetzten Klasse -37Kg erreichte.

„Das war ein guter Testwettkampf für die jungen Judoka bevor es Mitte Juni zum Beach Turnier nach Dänemark geht“, sagte KSC-Trainerin Bianca Geerdts.