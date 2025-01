Featured

Fußball, Spenden und Cheerleading: Gelungener Auftakt für den 39. Hallencup

Harburg – Gelungener Auftakt für den Harburger Hallencup: Am Wochenende ist Harburgs größtes Fußball-Wohltätigkeitsturnier in die 39. Auflage gestartet. Und gleich zu Beginn konnten sich die Veranstalter des viertägigen Turniers in der Kersche über viele Besucher und ein gutes Spendenaufkommen freuen. Insgesamt kamen an beiden Tagen 5000 Euro zusammen.

Auf dem Programm stand zum Auftakt am Sonnabend das Turnier der zweiten Herren. Rund 350 Zuschauer sahen den Sieg der 2. Herren von FC Süderelbe. Zweiter wurde Harburger TB und Dritter wurde Hellas United. „Es ging stellenweise feurig in den Spielen zu. Temperament und übersteigender Einsatz führten zu einigen Zeitstrafen“, sagte Mitorganisator Dieter Tietz gegenüber harburg-aktuell.

Gleich am Sonntag folgte der zweite Turniertag: Mehr als 400 Besucher sorgten für Stimmung beim Turnier der ersten Herren. Allerdings ging es auch teilweise etwas zu temperamentvoll auf dem Hallenboden zu: „Auch am Sonntag gab es einige Zeitstrafen, mit Temperament kann man nicht alles entschuldigen. Es wird für einen guten Zweck gespielt und man sollte respektvoll miteinander umgehen“, sagte Dieter Tietz.

In einem spannenden Halbfinale setzte sich FC Süderelbe gegen HSC durch, das zweite Halbfinale gewann Dersimspor gegen Mesopotamien. Im Finale gewann Dersimspor nach 9-Meter Schießen mit 5:4 gegen FC Süderelbe. Um Platz drei hat HSC nach 9-Meter-Schießen mit 2:1 gegen Mesopotamien gewonnen.

Am Sonntag erlebten die Zuschauer eine Premiere beim Hallencup: Zum ersten Mal traten die Cheerleader der HTB-Ravens in der Spielpause auf. Sie waren kurzfristig eingesprungen, denn das Einlagespiel der Schüler von Elfenwiese und Nymphenweg musste Ferien-bedingt abgesagt werden.

Am Wochenende, 18. Und 19. Januar, geht der Harburger Hallencup in die zweite Runde. Dann stehen neben Super-Senioren, Alte Herren und Super-Senioren zum ersten Mal auch Walking Football und das traditionelle Einlagespiel der Schüler auf dem Programm.