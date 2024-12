Featured

Sieg in der Kersche: Hockey-Herren gehen als Tabellenführer in die Weihnachtspause

Harburg – Erfolg für die Hockey-Herren der TG-Heimfeld: Sie werden auf dem ersten Platz in der Tabelle der Hockey-Oberliga in die Weihnachtspause gehen. Mit einem Sieg beim Heimspiel in der Sporthalle Kerschensteiner Straße wurde dieser schöne Erfolg festgezurrt.

Am Sonnabend fand erneut ein sogenannter „Kerschentag" statt, an dem alle Erwachsenen Teams der Hockeyabteilung der TGH nacheinander jeweils Heimspiele in der Sporthalle der Kerschensteinerstraße bestreiten.

So spielten auch die ersten Herren dort ihr letztes Spiel in diesem Jahr gegen THC Horn Hamm, eine Mannschaft, die als 3. in der Tabelle, keinen einfachen Gegner darstellte. Nach einer schnellen 3:1 Führung nach nur 3 Minuten, fielen im ersten Viertel danach keine Tore mehr. Umso torreicher wurde das Spiel danach, denn die Heimfelder gingen mit einer 6:2-Führung in die Halbzeit und siegten am Ende mit 11:4. Mit diesem Sieg steht die TGH mit 17 Punkten weiterhin an 1. Stelle in der Tabelle der Oberliga. Die Mannschaft geht also als wohlverdienter Tabellenführer in die Weihnachtspause.

Auch die TGH-Damen spielten an dem besagten Tag in der Kersche. Sie mussten sich jedoch gegen 1.Bundesliga-Absteiger Eintracht Braunschweig nach einem spannenden Hin und Her mit 4:2 geschlagen geben. Somit rutschen die Damen auf Tabellenplatz 2 in der 2.Bundesliga Nord.

Für sie gibt es allerdings noch keine Weihnachtspause, denn am Sonnabend, 21. Dezember, findet noch ein letztes Spiel in diesem Jahr in Hannover gegen Hannover 78 statt.