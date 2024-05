Gelungener Auftakt: HTB-Tennis-Damen starten mit Sieg in die Oberliga-Saison

Harburg – Gelungener Auftakt in die neue Saison: Die Tennis-Damen des HTB sind mit einem souveränen Sieg in die Oberliga-Saison gestartet. Am 1. Mai kehrte das Team von Trainer Christian Dammann mit einem 8:1-Sieg vom Niendorfer TSV zurück.

Lediglich eine Doppel-Partie – und dieses dazu noch sehr unglücklich mit 10:12 im Match-Tiebreak wurde abgegeben, die restlichen Matches gingen komplett an den HTB.

„Der Sieg macht Lust auf mehr“, sagte Trainer Christian Dammann gegenüber harburg-aktuell. Die nächste Möglichkeit, das Tennis-Team auf der Jahnhöhe anzufeuern, gibt es am Sonnabend, 25. Mai: Ab 14 Uhr ist einer der Favoriten der Oberliga, die 2. Damen von Horn Hamm, zu Gast.

Dammann: „Zuschauer sind natürlich gern gesehen und herzlich willkommen.“ Das Spiel beginnt um 14 Uhr bei freiem Eintritt. cb