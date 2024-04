Morgen in der Kersche: Saisonfinale für die Handballer der SG Harburg

Harburg – Saisonfinale für die Handballer der SG Harburg in der Kersche: Am Sonnabend, 27. April, empfängt die erste Herrenmannschaft der SG Harburg den Barmstedter MTV zum letzten Saisonspiel der Serie 2023/24. Anpfiff ist um 19 Uhr in der Sporthalle Kerschensteinerstraße.

Die Harburger Männer um Trainerduo Rotert/Kromer beenden an diesem Tag ihre Debutsaison in der Landesliga. Vor der Saison noch skeptisch gewesen, ob die Klasse des Teams für die kommenden Aufgaben reichen würde, fand man schnell in die neue Liga und machte sich mit dem Niveau vertraut.

„Ausschlaggebend für den Erfolg war die Heimstärke des Teams: obwohl die ersten beiden Spiele in der "Kersche" verloren wurden, startete man daraufhin einen Lauf und gewann alle acht folgenden Heimspiele“, sagt Jonas Zeiske von der SGH, und ergänzt: „Mehr als einmal verwandelte sich die Harburger Kulthalle zu einem Hexenkessel und sorgte dafür, dass die SGH auch knappe Spiele in der Schlussphase für sich entschied.“

Das Spiel gegen Barmstedt ist die letzte Aufgabe der Saison. Nach der Niederlage im Hinspiel sind die Jungs aus Schleswig-Holstein der einzige Gegner - mit Ausnahme des unangefochtenen Aufsteigers TH Eilbeck - , den die Harburger in der Saison 2023/24 nicht schlagen konnten.

Somit ist alles aufgelegt für ein spannendes Spiel und eine große Feier im Anschluss, bei der die erste Saison in der Landesliga gebührend gefeiert werden soll. cb