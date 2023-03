Hamburger Halbmarathon: HNT-Laufevent jetzt mit Walking-Wettbewerb

Neugraben - Gute Bedingungen und viel positives Feedback: Vor rund einem Jahr feierte die neue Strecke des Hamburger Halbmarathons durch das Alte Land erfolgreich Premiere. Am Sonntag, 26. März, findet jetzt die nächste Auflage des traditionsreichen Laufevents der Hausbruch-Neugrabener Turnerschaft (HNT) statt.

Die fast ebene und gut asphaltierte Strecke bietet Hobby- wie auch ambitionierten Läuferinnen und Läufern perfekte Bedingungen. Davon können sich in diesem Jahr auch Nordic-Walking-Fans überzeugen. Als Neuerung hat das Orga-Team das Programm des Halbmarathons um einen Fünf-Kilometer-Wettbewerb für Nordic Walking erweitert.

„Wir finden, dass das eine sehr passende Ergänzung ist", sagt HNT-Pressesprecher Alexander Mohr. „Neben dem Halbmarathon bietet das Event mit weiteren Läufen über 5 sowie 10 Kilometer und einem 1,2 km langen Kinderlauf schon eine große Bandbreite an. Mit dem neuen Nordic-Walking-Wettbewerb können wir diese erweitern und hoffentlich noch viele weitere begeisterte Sportler für die Veranstaltung am 26. März gewinnen."

Alle Startschüsse fallen wieder vor den Türen der CU Arena in Neugraben, direkt neben dem BGZ Süderelbe und in Sichtweite der S-Bahn-Station. Von dort aus geht es über die Francoper Straße nach Francop und anschließend weiter über die Hohenwischer Straße und Vierzigstücken bis zum Wendepunkt des Halbmarathons in Neuenfelde. Die Fünf-Kilometer-Wettbewerbe und der Zehn-Kilometer-Lauf wenden bereits früher, sodass alle Wettbewerbe auch wieder vor der CU Arena enden. In der Arena stehen für die Teilnehmenden Umkleiden, Duschen und auch eine Möglichkeit zur Aufbewahrung der Taschen zur Verfügung.

Die Anmeldung für den Hamburger Halbmarathon durch das Alte Land und alle anderen HNT-Laufevents erfolgt online unter www.hntonline.de/events Die Meldegebühr liegt je nach Wettbewerb und Alter zwischen 12 und 18 Euro, Kinderlauf 4 Euro. cb