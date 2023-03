Souverän in die Hamburg-Liga: HTB Tennis-Damen machen Aufstieg perfekt

Harburg – Die Erfolgsgeschichte der HTB-Tennisdamen geht weiter: Nachdem das Team von Trainer Christian Dammann bereits 2021 in der Sommersaison in die Hamburg-Liga aufgestiegen war, folgte jetzt auch in der Halle der Aufstieg in die höchste Hamburger Spielklasse.

Am Sonntag machte das Team den Aufstieg perfekt. Nach einem souveränen 6:0 gegen die Damen aus Niendorf stand der Aufstieg fest. Zum Sieger-Team zählen Leonie Dressler, Maja Münch, Juliette Clement, Nele Tomforde und Neuzugang Jennifer Gorlow. Alle Einzel und Doppel-Partien wurden gewonnen.

„Hochverdient und beeindruckend souverän sind die Damen des HTB ungeschlagen mit einem Punktverhältnis von 8:0 und sagenhaften 23:1 matchpunkten in die Hamburg Liga aufgestiegen“ sagt Christian Dammann gegenüber harburg-aktuell.

Voller Vorfreude und Motivation geht es jetzt in die Vorbereitung auf die Sommersaison ab Mai. "Dort sind die Damen bereits in der höchsten Klasse und mit dem festen Kreis plus 2 bis 3 Neuzugängen, die bereits im Winter spielten, wird unser Team in der kommenden Saison eine klasse Rolle in der Hamburg Liga spielen", ist sich Trainer Dammann sicher. cb