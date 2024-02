Hamburger Volleyball-Meisterschaft: Gold und Silber für den VTH-Nachwuchs

Neugraben - Mit den Finalturnieren der Jahrgänge U14 und U18 hat für den Hamburger Volleyball-Nachwuchs am Wochenende die heiße Phase der diesjährigen Landesmeisterschaften begonnen.

Gewohnt stark präsentierten sich dabei die Spielerinnen aus dem Leistungszentrum des Volleyball-Team Hamburg (VTH). Die Neugrabenerinnen gewannen in der Altersklasse U14 und spielten sich beim U18-Turnier bis auf Rang zwei. Damit konnte sich der Volleyball-Nachwuchs der HNT in beiden Jahrgängen auch für die Norddeutschen Meisterschaften qualifizieren.

Das Finalturnier mit den besten acht U14-Mannschaften fand über zwei Tage in Altona statt. Nach einem Gruppensieg ohne Satzverlust am Samstag ließ die erste Auswahl des VTH auch am Sonntag nichts liegen und bezwang am Ende den VfL Geesthacht im Finale mit 2:0 (25:12, 25:17).

Hamburgs stärkste U18-Teams trafen sich am Samstag in Oststeinbek. Dabei musste sich die VTH-Auswahl nach einem starken Turnier am Schluss nur dem Team der VG WiWa geschlagen geben. Die Neugrabenerinnen verloren das Finale nach zwei knappen Sätzen mit 0:2 (22:25, 20:25).

Abgerundet wurde das erfolgreiche VTH-Wochenende mit den Erfolgen der 3. Damen in der Hamburger Landesliga. Das Team von Helmut von Soosten, das ebenfalls aus jungen Spielerinnen aus dem VTH-Leistungszentrum besteht, gewann am Sonntag gleich beide Duelle gegen die anderen Spitzenteams der Staffel. cb