Judo: Linda Geerdts und Julia Lewitzki sind Hamburger Meisterinnen der U18

Harburg – Mit zwei Hamburger Meister-Titeln und mehreren guten Platzierungen kehrten die Sportler des KSC Bushido von den Titelkämpfen zurück. Am Wochenende fanden am Landesleistungszentrum im Eulenkamp die diesjährigen Hamburger Einzelmeisterschaften der U18 und U21 statt. Hier findet die erste Auslese auf dem Weg zur Qualifikation für die Deutschen Einzelmeisterschaften statt, welche für die Platzierten noch über die Norddeutsche Meisterschaft führt. Vom KSC Bushido Hamburg traten Linda Geerdts -57Kg U18, Xenia Scheit -57Kg U18, Julia Lewitzki +78Kg U18 und Jan Henrik John -81Kg U21 an.

Linda Geerdts nutzte in diesem Jahr ihr Doppelstartrecht und trat zusätzlich noch in der Altersklasse U21 an. Zunächst aber zog die 16-jährige Eißenfdorferin in der U18 von Kampf zu Kampf und dominierte insbesondere durch starke Wurftechniken.

Nach insgesamt vier Siegen stand sie als Hamburger Meisterin der Klasse -57Kg fest. Der Youngster im Quartett, Xenia Scheit, trat ebenfalls -57Kg an und konnte nach erfolgreichen Kontertechniken den 3.Platz erkämpfen. Damit nimmt die erst 14-jährige KSC-Sportlerin erstmalig an den Norddeutschen Meisterschaften teil.

Ganz nach oben auf das Treppchen schaffte es auch Julia Lewitzki und unterstreicht das starke Ergebnis der drei weiblichen Starterinnen des KSC, die sich somit gleich alle einen Medaillenplatz sicherten.

In der Altersklasse U21 startete der erst 18-jährige Jan Henrik John in der Königsklasse der Männer bis 81kg. Hier hatte er es mit starker, erfahrener Konkurrenz zu tun. Am Ende erreichte er einen achtbaren 5.Platz und kann zuversichtlich in die Zukunft schauen.

Linda holte sich in der Klasse -57Kg der U21 den 3.Platz und sicherte sich damit auch in dieser Altersklasse als Youngster das Ticket zu den Norddeutschen Meisterschaften. Diese finden am 17./18. Februar in Visbek statt und sind die letzte "Hürde" zur Deutschen Meisterschaft in Leipzig. cb