"Harburg boxt!": Am Sonnabend fliegen in der "Kersche" wieder die Fäuste

Harburg – Nach dem erfolgreichen Comeback vor einem Jahr heißt es auch in diesem Jahr wieder „Harburg boxt!“. Am Sonnabend 11. Mai, werden ab 14 Uhr in der Sporthalle Kerschensteiner Straße die Fäuste fliegen.

Nach 30 Jahren Pause organisierte der Harburger Sport-Club (HSC) ein Box-Event in Harburg. Und das kam gut an: Rund 350 Zuschauer kamen in die Kersche, um Amateur-Boxsport hautnah zu erleben.

Am Sonnabend folgt nun die Fortsetzung: Insgesamt 25 Kämpfe in unterschiedlichen Klassen stehen auf dem Programm. Sportler aus Norddeutschland und aus den Niederlanden sind heiß auf den Sieg. Mit dabei sind auch 13 Teilnehmer aus den eigenen Reihen des HSC, die sich seit Monaten auf dieses Event in Harburg vorbereiten.

Auch Lokalmatadorin Vanessa Kauke, die im Vorjahr ihren Kampf gegen die amtierende Deutsche Meisterin Farah Yousef vom SC Itzehoe gewonnen hatte. Für die 35-jährige Sportlerin wird es vermutlich der Abschiedskampf am Sonnabend. Sie wird in Zukunft ihr Wissen an die Jüngeren weitergeben und macht gerade ihre Trainerlizenz.

Die Veranstaltung beginnt um 12 Uhr mit dem Wiegen der Teilnehmer. Die Boxkämpfe beginnen um 14 Uhr. Neben den Ringrichtern gibt es ein dreiköpfiges Kampfgericht. Als Ringarzt ist Dr. Michael Meyer, selbst aktiver Boxer, im Einsatz. Moderiert wird die Veranstaltung von Boxexperte Dierk Eisenschmidt. Der Eintritt kostet regulär 10 Euro. Besucher unter 14 Jahren zahlen 5 Euro.