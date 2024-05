Radsportfieber: Himmelfahrt wird zum 32. Mal der Große Preis von Buchholz gestartet

Buchholz – Radsportfieber im Landkreis Harburg: Am Himmelfahrtstag, 9. Mai, wird zum 32. Mal der „Große Preis von Buchholz“ gestartet. Von 9 bis 17 Uhr können die Zuschauer in der Nordheidestadt Radsport vom Feinsten in insgesamt 15 Rennen erleben.

„Auch 2024 bleiben wir auf der Traditionsstrecke mit dem Start- und Zielbereich an der Bremer Straße, die selbst Tour de France Profis seit jeher loben. Der altbewährte Parcours mit nur vier ernst zu nehmenden Kurven auf 2,8 Kilometer Rundenlänge ist dennoch anspruchsvoll“, so die Veranstalter von Blau-Weiss-Buchholz.

Die Veranstaltung beginnt um 9 Uhr mit dem Rennen der Juniorenklasse. Höhepunkt ist das Rennen der Elite- und Amateur-Fahrer über 101 Kilometer, das um 14.30 Uhr gestartet wird. Mehrere internationale Elite-Teams gehen an den Start. Ein Wörtchen um den Sieg mitreden möchte auch Lucas Carstensen: Der Rad-Profi aus Harburg gewann das Rennen bereits 2022.

Im Vorjahr wurde das Elite-Rennen vom Niederländer Roy Eefting aus Emmen. Damit siegte seit 1997 erstmals wieder ein ausländischer Fahrer. cb