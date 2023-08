Harburger Sumoringer erfolgreich beim internationalen Turnier in Estland

Harburg – Die Harburger Sumoringer Linda Jean Geerdts und Jan-Henrik John vom KSC waren wieder auf der internationalen Sumo-Bühne erfolgreich: Am Wochende sammelten die beiden Sportler Medaillen beim internationalen Baruto-Cup in Rakvere in Estland.

Nominiert von Bundestrainerin Sandra Köppen-Zuckschwerdt flogen die beiden Harburger Sumotoris mit der Nationalmannschaft des DSB nach Estland um beim Baruto Cup wichtige Punkte für die Nominierung zu den Weltmeisterschaften in Tokio zu sammeln.

Linda Jean Geerdts ging zunächst in ihrer eigenen Gewichtsklasse -55 KG an den Start, in der sie sich auch nach drei Siegendie Goldmedaille erkämpfte, in der Open Kategorie erkämpfte Sie sich noch die Bronzemedaille und konnte sich über ein Preisgeld freuen. Mit der Nationalmannschaft erreichte sie im Team die Goldmedaille.

Jan Henrik John, ging in seiner Gewichtsklasse -80 KG an den Start und erkämpfte sich die Silbermedaille, in der Open Kategorie reichte es diesmal nicht zur Medaille allerdings erkämpfte es sich mit dem deutschen Team die Bronzemedaille in Estland.

Beide Athleten aus Harburg, hoffen jetzt das Ihre gezeigten Leistungen, für die WM-Teilnahme dieses Jahr in Tokio gereicht haben. Die Normierungen erfolgen jetzt in der nächsten Woche. cb