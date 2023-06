Harburgs Nachwuchs-Judoka holen acht Medaillen beim Oytinchencup

Harburg – Mit vielen Medaillen kehrten die Nachwuchs-Judoka vom KSC Bushido vom großen Judo-Turnier aus Oyten vor den Toren Bremens zurück. 4-mal Gold einmal Silber und dreimal Bronze holten die acht KSC-Judoka beim mit 400 Judoka voll besetzten Judoturnier „Oytinchencup“.

Die Judoka aus Harburg gingen in Oyten hauptsächlich mit der U11 an den Start, nur Dennis Keller ging in der U13 für den KSC an den Start und holte nach drei Siegen Gold.

Weiteres Gold für die Judoka aus Harburg holte der neue Shootingstar bis 40 Kilo Anes Redjepi, der seinen ersten Turniersieg nach vier Siegen feiern konnte, die beiden weiteren ersten Plätze holten nach tollen Leistungen Lukas Kocks und Timofii Bovkun. Silber holte Max Keller und die Bronzemedaillen holten Nour Chauch Mara Wilkens und Lennart Otto.

„Oyten war für die KSC-Judoka ein gelungener Test für den nächsten Internationalen Einsatz am nächsten Wochenende in Fredericia in Dänemark“, sagte Coach Raimund Geerdts. cb