HNT sammelt Titel bei Masters-Meisterschaften: Schwimmer holen drei erste Plätze

Neugraben – Die HNT sammelte Titel bei Deutschen Masters-Meisterschaften: Am Wochenende fanden in Dresden die 54. Deutschen Masters-Meisterschaften im Schwimmen statt. Dabei standen die „Kurzen Strecken" von 50 bis 200 Meter auf dem Programm. Mit knapp 1000 Aktiven und mehr als 3500 Einzel- und Staffelstarts war es eine der größten Schwimmveranstaltungen in Deutschland.

Erik Brügge war gemeinsam mit Linda Dalladas, Karina Hansen, Marcus Protze und Pascal Wittleben nach Dresden gereist. Mit 20 Einzel- und zwei Staffelstarts war das fünfköpfige Team der Hausbruch-Neugrabener Turnerschaft (HNT) von den Hamburger Vereinen am häufigsten im Wasser. Dabei sammelten die Fünf insgesamt drei DM-Titel, zwei zweite und zwei dritte Plätze sowie viele neue Bestzeiten - ein äußerst erfolgreiches Wochenende für das Masters-Team aus Neugraben. Masters sind die aktiven erwachsenen Wettkampfschwimmer, die in unterschiedliche Altersklassen (AK) aufgeteilt sind.

Für den einzigen Einzeltitel der HNT bei der DM in Dresden sorgte Linda Dalladas über die 200 Meter Freistil (AK30). Jeweils Silber gewannen Pascal Wittleben über 50m Brust (AK20) und Erik Brügge über 50m Schmetterling (AK 25). Auf dieser Strecke schwamm Karina Hansen zu Bronze (AK25). Ein dritter Platz ging auch an Linda Dalladas über die 100m Schmetterling. Zwei weitere DM-Titel holte das HNT-Team mit seinen beiden Mixed-Staffeln. Über 4x50m Freistil (AK120) und 4x100m Lagen (AK100) holte die HNT jeweils mit Abstand Gold. cb