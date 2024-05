Featured

HIT-felder Volkslauf: Wieder beste Stimmung und Rekordbeteiligung

Hittfeld - Bei der 26. Auflage des HIT-felder Volkslaufes am vergangenen Sonnabend passte wieder alles. Die erneut von der Sparkasse Harburg-Buxtehude, der EWE und dem Gartencenter Matthies als Hauptsponsoren unterstützte Veranstaltung des Sparkassen-Heidjer-Cups 2024 setzte die lange Tradition gelungener Volksläufe in Hittfeld fort. Nach der Begrüßung durch die Erste Vorsitzende des TSV Eintracht Hittfeld, Jana Thieme, passierten bei sehr guten läuferischen Bedingungen insgesamt 782 kleine und große Sportlerinnen und Sportler die Ziellinie des von Heiner Steeneck mit dem Team des HIT-felder Volkslaufs organisierten Sportereignisses. Diese Finisher-Zahl bedeutet nach 664 Aktiven im Jahr 2023 eine neue Bestmarke.

Dabei ragte zum wiederholten Mal die Leistung des Hittfelder Seriensiegers Lars Röpke vom Gastgeber TSV Eintracht Hittfeld) hervor, der die anspruchsvolle Halbmarathon-Langstrecke über 21,1 Kilometer bei den Männern in der sehr guten Zeit von 1:21:55 Stunden vor Finn Wichmann und Stephan Claudius gewann. Bei den Frauen setzte sich Heike Wülfken (FC St. Pauli Marathon) in sehr guten 1:39:02 Stunden vor Nicole Kober (FC St. Pauli Triathlon) und Viviane Radan vom Team Gymnasium Meckelfeld durch.

Den von insgesamt 123 Finishern absolvierten Lauf über 10,6 Kilometer gewann bei den Frauen Regina Schramm (Inselrunners-Team Eskalation) in starken 47:57 Miniten vor Janine Apel und Janina Lüllau (Blau-Weiss Buchholz). Bei den Männern setzte sich Finn Gerdes (SV Werder Bremen) in 39:23 Minuten vor Simba Elysee (Team Welt der Gemeinde Seevetal) und Gerrit Engel durch.

Der mit einem Feld von mehr als 350 Aktiven besonders stark besetzte Lauf über 4,5 Kilometer stand ganz im Zeichen von Leon Allers. Er siegte auf der nicht leicht zu laufenden Strecke in starken 14:29 Minuten vor Leevi Lohde (TSV Eintracht Hittfeld) und Bela Bornhöft (Gymnasium Meckelfeld). Bei den Frauen gewann Rosi Leipert (SV Leingarten) in 20:25 Minuten vor Lisa Sienknecht und Marlene Glebinski (Team Bullerhü). Die Mannschaftswertung in diesem schnellen Rennen gewannen bei den Männern das Team des TSV Eintracht Hittfeld (Leevi Lohde, Luis Albrecht, Andreas Lipowski) und bei den Frauen das Gymnasium Meckelfeld (Laura Runte, Sinja Böttcher und Madita Schrader).

Bei den Walkerinnen war die Vorjahressiegerin Ursula Grube (Lauftreff Geesthacht) erfolgreich. Bei den Nordic-Walkern wiederholten Maik Reiser vom HSV Stöckte und Doris Morgenstern ihre Vorjahressiege. Den für die jüngeren Kinder angebotenen Lauf über 600 Meter gewannen bei den Jungen Jonte Lohre (GS Klecken) vor Henri Pengel und Torge Christians (jeweils GS Hittfeld) und bei den Mädchen Hedi Selent (GS Emmelndorf) vor Kim Wölfel (DLRG OG Seevetal) und Thori Behrens (GS Klecken).

Über die für Schüler der Jahrgänge 2011 bis 2016 angebotene Distanz von 1000 Meter waren bei den Mädchen Alicia Anochili (TSV Eintracht Hittfeld) vor Lina Maria Krok und Emma Spörhase (beide GS Emmelndorf) und bei den Jungen der Vorjahressieger Lasse Jentsch (Blau-Weiss Buchholz) vor Benjamin Eggert (Gymnasium Meckelfeld) und Paul Rosemeier (TSV Eintracht Hittfeld) siegreich.



Der Wanderpokal, der von der Sparkasse Harburg-Buxtehude gestiftet wurde, ging mit 205 Voranmeldern an das Gymnasium Meckelfeld. Damit setzte sie sich gegen das Gymnasium Hittfeld und die Grundschule Hittfeld durch. Auf den weiteren Plätzen folgten die IGS Seevetal, das Team Welt der Gemeinde Seevetal und die Grundschule Emmelndorf. Nachdem das Gymnasium Meckelfeld jetzt fünf Erfolge hintereinander errungen hat, bleibt dieser Wanderpokal endgültig im Besitz der Schule. Weitere Ergebnisse: www.stgk.de