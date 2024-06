Featured

Inklusions-Fußball: HTB lädt zum großen Sommerturnier auf die Jahnhöhe

Harburg - Die Inklusions-Fußballmannschaft des HTB, die Anfang 2023 von Ralf Schneidewind ins Leben gerufen wurde, ist voll in der Erfolgsspur und hat in den letzten Wochen einige schöne Erfolge feiern können.

Bei den Akkreditierungsspielen der Special Olympics in Münster konnten die Jungen und Mädchen den dritten Platz erringen.

Auch am vorigen Wochenende, bei dem Fußballturnier der Fußball-Inklusionstage auf dem Heiligengeistfeld, konnte die Mannschaft den 3. Platz erspielen.

Am Sonnabend, 29. Juni, ist das Team um Ralf Schneidewind und dem HTB Gastgeber für das Sommerturnier, Hamburgs größtem Inklusions-Fußballturnier. Unter anderem wird auch die Inklusions-Mannschaft des Hansa Rostock anreisen.

Gespielt wird ab 10 Uhr auf der Jahnhöhe im Vahrenwinkelweg 28. Auf vier Feldern stehen Spiele der Kinder, Damen, Unifield und Traditional auf dem Programm. Gespielt wird nach den Regeln der Special Olympics Deutschland.