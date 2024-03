Ju-Jutsu: HNT-Showteam triumphiert beim Schleswig-Holstein Cup

Neugraben - Siege in allen elf Kategorien, viel Lob und Beifall vom Publikum: Das Ju-Jutsu-Showteam der Hausbruch-Neugrabener Turnerschaft (HNT) hat beim Schleswig-Holstein Cup der WAKO am Sonnabend in Neumünster mit einer beeindruckenden Demonstration von Können und Präzision begeistert.

Das Team, bestehend aus elf Jugendlichen im Alter von sieben bis 16 Jahren, prägte den Wettbewerb mit Siegen in allen elf Kategorien, in denen es antrat. Hinzu kamen sechs zweite und sechs dritte Plätze. Von den Wettkampfrichtern und Zuschauern gab es viel Lob und Beifall.

Für viele der jungen Teilnehmer war es das erste Turnier in diesem Jahr und sie bewiesen ihr Können in kreativen und musikalischen Formen. Arina Jekel wurde für ihre außergewöhnliche Darbietung in der Kategorie „Creativ Forms“ besonders gelobt und erhielt die höchste Punktzahl des Wettbewerbs. Ilyes Hammami wurde mit einem Ehrenpreis als bester Formenläufer des Turniers ausgezeichnet. Die Ergebnisse belegen die erstklassige Arbeit, die das Team Woche für Woche investiert, und sie zeigen, wie viel Talent im HNT-Team vorhanden ist.

Das Ju-Jutsu-Showteam der HNT richtet seine Aufmerksamkeit nun auf die bevorstehende Herausforderung bei den ICO/WKU British Open in Telford/England Anfang Mai. Dieses prestigeträchtige Turnier ist eine Bewährungsprobe auf dem Weg zum Saisonhöhepunkt, den ICO-Weltmeisterschaften im Oktober in Frankfurt.