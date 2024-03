Lauf-Klassiker der HNT: Saisonstart beim Hamburger Halbmarathon

Neugraben - Der Hamburger Halbmarathon durch das Alte Land gehört ganz fest zum sportlichen Frühjahrsprogramm in Süderelbe. In diesem Jahr haben sich die Organisatoren von der Hausbruch-Neugrabener Turnerschaft (HNT) den 21. April für ihr Laufevent ausgeguckt - genug Zeit also noch, sich für die 21 Kilometer lange Strecke von der CU-Arena nach Neuenfelde und zurück in Form zu bringen.

"So viele Kilometer müssen es gar nicht sein", sagt HNT-Pressesprecher Alexander Mohr. "Zu der Veranstaltung gehören auch Läufe über zehn und fünf Kilometer. Wer also gerade erst klein anfängt mit dem Laufen, kann auch dabei sein."

Den Anfängern und Hobbyläufern kommt das Profil der Strecke entgegen. Auf dem Weg über Francop bis zum Wendepunkt in Neuenfelde ist die Straße größtenteils eben und gut asphaltiert, keine stressigen Hügel oder Steigungen, die einem unterwegs das Leben schwer machen.

Ein wichtiger Teil des Hamburger Halbmarathons ist auch in diesem Jahr der 1,2 Kilometer lange Kinderlauf, mit dem das Event um 9.30 Uhr eröffnet wird. Der Halbmarathon sowie die Läufe über zehn und fünf Kilometer starten zwischen 10 und 10.20 Uhr. Zum Programm gehört auch wieder ein fünf Kilometer langer Walking-Wettbewerb.

Alle Startschüsse fallen vor den Türen der CU-Arena in Neugraben, direkt neben dem BGZ Süderelbe und in Sichtweite der S-Bahn-Station. An derselben Stelle erreichen auch alle Teilnehmenden wieder das Ziel. In der Arena stehen Umkleiden, Duschen und auch eine Möglichkeit zur Aufbewahrung der Taschen zur Verfügung.

Die Anmeldung für den Hamburger Halbmarathon durch das Alte Land und alle anderen HNT-Laufevents erfolgt online unter http://www.hntonline.de/events>.