Jubel in der Kabine: Handballer der SG Harburg steigen in die Landesliga auf

Harburg - Nach drei Aufstiegen in vier Jahren geht der Traum der Handball-Herren bei der Spielgemeinschaft Harburg, der Zusammenschluss der Vereine HTB, TUS, GW Harburg und TSH in Erfüllung: Der Aufstieg in die Landesliga ist perfekt.

Die junge Truppe um das Trainerduo Michael Rotert und Andreas Kromer tritt bereits seit 2018 zusammen an. Auslöser war der Entschluss der damaligen A-Jugend, auch im Herrenbereich ein geschlossenes Team zu bilden.

Von Beginn an war klar, dass trotz geringer Erfahrung im Erwachsenenbereich um Siege mitgespielt werden soll. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Als dritte Herrenmannschaft des Vereins gestartet, darf man sich durch die Aufstiege ab nächster Saison „Erste Herren” nennen und in der Landesliga mitmischen. cb