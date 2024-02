Judo: Harburgs Talente holen zwei Medaillen bei den Norddeutschen Meisterschaften

Harburg – Bei den Norddeutschen Meisterschaften haben sich zwei Judotalente aus Harburg ihre Fahrkarte für die Deutsche Meisterschaft in Leipzig am 3. März gesichert – aber nur eine wird zur Meisterschaft reisen. Am vergangenen Wochenende fanden die Einzelmeisterschaften der U18 in Visbek statt. Mit am Start war das KSC-Trio Linda Geerdts (-57kg), Xenia Scheit (-57Kg) und Julia Lewitzki (+78Kg).

Die Hamburger Meisterin, Linda, Geerdts ging als erste auf die Matte und hatte es sogleich mit starker Konkurrenz des Niedersächsischen Stützpunktes in Hannover zu tun. Linda ging angriffslustig in die Partie und siegte hier vorzeitig durch eine sehenswerte Wurftechnik.

Im Halbfinale blieb die Begegnung lange unentschieden, bevor die Vorjahressiegerin einen Vorteil für sich verbuchen konnte und Linda somit in die Trostrunde schickte. Hier kämpfte sich Linda souverän bis zum Kampf um Bronze nach vorn. Im entscheidenden Kampf um die begehrten Tickets zur Deutschen siegte die 16-jährige Eißendorferin nach nur wenigen Sekunden gegen die Landesmeisterin aus Bremen und gewann somit Bronze.

Ihre Vereinskollegin Julia Lewitzki holte sich den Titel in der Klasse über 78Kg. Leider wird die 15-jährige nicht an den Deutschen Meisterschaften teilnehmen können, da es zu einer Terminüberschneidung kommt.

Youngster Xenia Scheit trat mutig in ihren Begegnungen auf die Matte – noch konnte die erst 14-jährige keinen Medaillenplatz erkämpfen, aber es darf zukünftig mit ihr gerechnet werden. Sie belegte am Ende den 7. Platz. cb