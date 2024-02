Neuer Vorsitzender bei der HRG: Philipp Plambeck folgt auf Borhen Azzouz

Harburg – Die Harburger Radsport-Gemeinschaft (HRG) hat einen neuen Vorsitzenden. Auf der Jahreshauptversammlung im Landhaus Jägerhof musste ein neuer erster Vorsitzender gefunden werden. Der Grund: Als Borhen Azzouz vor einem Jahr das Amt von Frank Plambeck übernommen hatte, stand bereits fest, dass er diese Aufgabe nur für ein Jahr übernehmen würde.

Mit dem erst 25-jährigen Philipp Plambeck (Foto), dem älteren Sohn von Frank Plambeck, der lange die Geschicke des Vereins geleitet hatte, fand man einen jungen Nachfolger. Philipp Plambeck, der momentan im zweiten Semester seines Masterstudiums in Hannover ist, ist von Geburt an in der HRG und hat damit Vereinsleben im Blut.

Sportlich ist der neue Vorsitzende, wenn er nicht gerade mit dem HRG-Racing Team unterwegs ist, im polnischen CCS-Team und bestreitet mit ihnen unter anderem die Bundesligaserie und UCI Rennen in Polen und Tschechien.

Zusammen mit dem ebenfalls neu gewählten Sportwart Thomas Kasch soll die Rennsportsparte und das HRG Racing Team weiter gepuscht werden. Geplant ist ebenfalls wieder eine Rennsportveranstaltung im Sommer. cb