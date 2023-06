Kein Fanfest zur Fußball WM? SPD und Grüne lehnen entsprechenden Antrag ab

Harburg - Ein Fanfest auf dem Rathausplatz. Eine Nationalmannschaft, die beim HTB trainiert. Das hätte sich Uwe Schneider von der CDU gut vorstellen können und reichte in der Bezirksversammlung einen entsprechenden Antrag ein. Doch der wurde von der SPD und den Grünen abgelehnt.

"In dem Antrag ging es darum sich mit dem Hamburger Fußballverband in Verbindung zu setzten um bei solchen Planungen eingebunden zu werden oder Planungen anzustoßen", sagt Schneider. "Unter Hinzuziehung vom Harburg Marketing könnte man ein eigenes Konzept inclusive einer Kostenschätzung entwickeln. So könnte man ein tolles Sommerfest organisieren und viele Besucher nach Harburg locken."

Was Schneider besonders ärgert. SPD und Grüne lehnten nach seinen Angaben den Antrag ohne jede Begründung ab. zv