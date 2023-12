Kids Cup 2023: Ehrung für die erfolgreichen Nachwuchs-Triathleten aus Neugraben

Neugraben - So erfolgreich waren sie noch nie. War es im Vorjahr ein Titel beim Hamburger KidsCup, der Rennserie des Hamburger Triathlon-Verbands, durften in diesem Jahr auf der großen Abschlussfeier in Wellingsbüttel gleich drei Triathleten aus dem Sportprofil der Stadtteilschule Fischbek-Falkenberg (StS FiFa) den Siegerpokal entgegennehmen. Zudem gab es weitere fünf Medaillenränge. „Acht Podestplätze in sieben Alsterklassen ist eine großartige Bilanz“, sagte Trainer Martin Schulz.

Herausragend die Vorstellungen von Robert Harcenko (Schüler A) und Amina Reich (Schülerinnen B). Beiden gelang die perfekte Serie. In allen fünf Rennen zwischen Februar und September waren sie schnellste Hamburger. Und nicht nur das: Selbst die Konkurrenz aus Schleswig-Holstein und Niedersachsen hatte dabei das Nachsehen. Überragend ihre siegreichen Vorstellungen beim TriBühne-Triathlon in Norderstedt, der inoffiziellen Nordmeisterschaft der Nachwuchstriathleten.

Für Robert Harcenko liegt der Focus aber bereits jetzt auf der kommenden Saison. Im Winter werden die Grundlagen für die nächsten Sommer gelegt und dort hat der 13 Jahre alte Nachwuchsathlet große Ziele. Bei den deutschen Meisterschaften will der Siebtklässler auch national angreifen. Als erstem Schüler des Triathlon-Profils an der FiFa gelang ihm der Sprung in den Hamburger Landeskader. Bis zu neun Mal in der Woche trainiert Robert Harcenko derzeit für seinen großen Traum. „Der Gedanke an die Meisterschaften motiviert mich“, so Harcenko.

Den dritten Titel holte Lilly Gatzka (Schülerinnen C). Sie gewann vier der fünf Rennen. Ihr war es zu langweilig geworden, ihren Bruder Martin einfach nur zu begleiten. Und so stieg die Drittklässlerin selbst in den Wettkampf ein und gewann.

117 Nachwuchs-Triathleten nahmen in diesem Jahr am KidsCup teil. „Das ist ein neuer Rekord“, sagte Verbands-Präsidentin Karin Nitsch bei der Siegerehrung an der Irena-Sendler-Schule nicht ohne Stolz. 27 Sportler kamen dabei aus der Stadtteilschule Fischbek-Falkenberg. Und die zeigten auch jenseits der Podestplätze glänzende Leistungen.

In der Teamwertung belegten die FiFa-Athleten, die in Vereinswettkämpfen im Anzug des Kooperationspartners HNT-Triathlon an den Start gehen, Rang zwei. „An uns führt inzwischen kein Weg mehr vorbei“, sagte Martin Schulz. Das zeigte sich vor allem bei den B-Schülerinnen. Die FiFa-Mädchen belegten die Plätze eins bis vier. Hinter Amina Reich folgten Ida Kays, Lotta Wietbrok und Ida Bergschmidt auf den Plätzen. „Die Kooperation von Schule und Verein ist ein Erfolgsmodel“, so Schulz weiter. Und so ist die Siegesserie der Harburger Triathleten sicher noch längst nicht beendet.

Die Medaillengewinner: Schüler A: 1. Robert Harcenko; Schülerinnen C: 1. Lilly Gatzka; Schülerinnen B: 1. Amina reich, 2. Ida Kays, 3. Lotta Wietbrok; Schülerinnen A: 3. Emma Riechardt & Diana Burlutzki; weibliche Jugend B: 2. Svea Hitzwebel