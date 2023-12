Judo-Amazonen aus Harburg unter den Top-Ten in Deutschland

Harburg – Als jüngstes Team haben die Judo-Amazonen aus Harburg am Wochenende bei den Deutschen U18-Meisterschaften in Senftenberg im Süden Brandenburgs teilgenommen. Damit gehören die Sportlerinnen aus Harburg immerhin zu den Top-Ten-Teams in Deutschland.

Nach dem Erreichen des Hamburger Meistertitels und dem Vize-Titel auf Norddeutscher Ebene, war diese Reise ein Highlight zum Saisonende.

Die jungen Judodamen um das Trainerteam Geerdts hatten es aber nicht leicht, im ersten Jahr bei den „Großen“. Nach einem verlorenen gewerteten Kampf, weil die leichteste Gewichtsklasse nicht besetzt werden konnten, taten auch die Niederlagen gegen den Meister aus Düsseldorf und den Vizemeister aus Frankfurt/Oder nicht weh.

„Dieses Jahr hat es noch nicht zu einer Medaille gereicht. Aber das Team ist noch sehr jung und bleibt so zusammen, so dass es nächstes Jahr wieder spannend werden kann“, sagte Trainerin Bianca Geerdts. cb