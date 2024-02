KSC-Nachwuchstalente holen acht Medaillen bei den Hamburger Meisterschaften

Harburg - Was für ein großartiges Gesamtergebnis der jüngsten Nachwuchsjudoka des KSC. Bei den Hamburger Meisterschaften feierten die Harburger Talente das beste Ergebnis der Vereinsgeschichte. Trainerin Bianca Geerdts war mehr als zufrieden mit ihren Schützlingen.

Insgesamt gingen neun KSCler an den Start - gleich acht davon standen am Ende auf dem Podium. Der KSC holte 3-mal Gold, 2-mal Silber, 3-mal Bronze und einen 5.Platz.

In der U11 überzeugte Tymofeii Bovkun und wurde erstmalig Hamburger Meister. Er besiegte im Finale seinen Kontrahenten vom TH Eilbek vorzeitig durch eine sehenswerte Wurftechnik.

Auch Mara Wilkens trägt erstmalig den Titel Hamburger Meisterin. Sie konnte sich in ihren Kämpfen mit viel Engagement durchsetzen und holte sich Gold.

Hamburger Vize-Meisterin wurde die erst 8-jährige Jenna Geerdts. Nach insgesamt vier siegreichen Kämpfen stand sie im Finale. Hier verlor sie denkbar knapp nach ausgeglichenem Kampf.

In starker Form präsentierte sich der ebenfalls erst 8-jährige Tim Kraft. Er kämpfte sich ins Halbfinale vor, verlor hier und machte im Kampf um Bronze wieder alles richtig. Alice Herrmann belegte Platz 5 und war noch etwas zögerlich.

In der U13 holte Anes Redjepi in der Klasse -50Kg Gold. Anes kämpfte konzentriert und zielstrebig. Er ließ der Konkurrenz keine Chance und siegte jeweils vorzeitig.

Lukas Kocks trat in der starken Gewichtsklasse -31kg an. Lukas ging ruhig und selbstbewusst in seine Kämpfe. Trotz erfahrener Konkurrenz verließ Lukas stets als Sieger die Matte. Erst im Halbfinale ließ er sich stoppen und machte im Kampf um Bronze wieder alles klar.

Weiterhin nutzten die beiden 9-jährigen Mara und Tymofeii ihr Doppelstartrecht und gingen ebenso in der U13 an den Start. Hier sicherte sich Tymofeii sogleich Silber in der starken Gewichtsklasse -34Kg. Seine Vereinskameradin, Mara, holte sich Bronze bis 40kg.