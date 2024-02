Neues Laufevent in Fleestedt: Am 8. September fällt der Startschuss zum 6h-Lauf

Fleestedt - Besondere Laufevents haben in Fleestedt Tradition: Zwischen 2011 und 2019 fanden fünf 24-Stundenläufe statt, bevor bedingt durch Corona diese Serie unterbrochen wurde. In 2024 gibt es jetzt ein neues Laufevent rund um das Sportzentrum Seevetal, das der TuS Fleestedt als Veranstalter jetzt vorstellte. Am Sontag, 8. September, soll erstmals der Startschuss für einen 6-Studenlauf fallen, der 24-Studenlauf ist dann für 2025 wieder geplant.

Warum jetzt 6 Stunden? Wolfgang Brauer, der den Lauf in Fleestedt mit organisiert, sieht in dieser Form eine gute Möglichkeit, Sportler an die langen Ultra-Distanzen heranzuführen. Auch wenn jeder Läufer das Rennen jederzeit unterbrechen und wieder aufnahmen kann, so ist ein Lauf über 24 Stunden doch eine große körperliche Herausforderung, auf die man sich langfristig vorbereiten sollte. Sechs Stunden schafft man auch nicht aus dem Stand, aber die Einstiegshürde ist längst nicht so hoch.

Geplant ist ein 1.400 Meter-Rundkurs auf dem Gelände des Sportzentrum Seevetal am Mühlenweg in Fleestedt, die überwiegend auf gepflasterten Flächen liegt, zum Teil aber auch auf Gras. Die Strecke kann größtenteils vom Start/Ziel-Bereich an der Sporthalle eingesehen werden, das erhöht die Spannung beim Publikum. Wer eine Marathon-Distanz von 42,2 Kilometer absolvieren möchte, der durchläuft die Runde 30 Mal.

Für die Marathon-Distanz ist übrigens eine gesonderte Wertung vorgesehen, so dass der Lauf sich auch gut als Trainings- und Vorbereitungslauf eignet. Neben dem Einzelwettbewerb gibt es auch einen Team- und einen Staffelwettbewerb. Beim Teamwettbewerb zählen alle Kilometer des Teams zusammen, beim Staffelwettbewerb wechseln sich die Teilnehmer ab.

Für Teilnehmer der Jahrgänge 2006 bis 2012 wird zusätzliche ein 3h-Staffellauf angeboten, Kinder der Jahrgänge 2013 bis 2018 können während der Veranstaltung auf der Laufstrecke des Laufabzeichen des DLV erwerben.

Die Anmeldung wird ab Anfang März über <https://tusfleestedt.de/> möglich sein. Dort sind dann auch die Ausschreibung und weitere Informationen rund um den Lauf zu finden.