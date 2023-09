KSC Sumotoris Linda Jean Geerdts und Jan Henrik John fliegen zur WM nach Tokio

Harburg – Davon träumt jeder Sportler: Einmal bei den Weltmeisterschaften dabei zu sein. Wenn diese denn noch im Mutterland der ausgeübten Sportart stattfinden, ist das auch noch das Sahnehäubchen.

Für zwei Sportler aus Harburg geht dieser Traum jetzt in erfüllung: Linda Jean Geerdts und Jan Henrik John, beide Sportler des KSC Bushido Hamburg, haben die große Ehre die deutschen Farben mit Mutterland des Sumos zu vertreten. Am 7. Und 8. Oktober finden die Weltmeisterschaften in Tokio statt, in der Arena Tachikawa Tachihi im Stadtteil Tachikawa.

Vor zwei Wochen ging die Harburgerin noch in Polen an den Start. Sie stand mit Sondergenehmigung, da sie erst 16 Jahre alt ist, bei den Europameisterschaften der Frauen im Ring, und schrammte knapp an einer Bronzemedaille vorbei.

In wenigen Tagen geht es für die beiden Harburger Sumutoris auf die ganz große Reise, 10 Tage Japan mit der Nationalmannschaft, direkt in Tokio. Das Team besteht aus sieben Sumotoris, U18 und Männer und Frauen, angeführt von der Nationaltrainerin Sandra Köppen-Zuckschwerdt, die selber mehrfache Weltmeisterin im Sumo war. cb