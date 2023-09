Doppelter Einsatz in Berlin: HNT-Leichtathleten zeigen gute Leistungen

Neugraben - Die Kooperation im Nachwuchsleistungssport zwischen der Hausbruch-Neugrabener Turnerschaft (HNT) und der Stadtteilschule Fischbek-Falkenberg (FiFa) hat mit der Teilnahme an der Team-DM U16 und am Bundesfinale "Jugend trainiert für Olympia" ihren diesjährigen Höhepunkt erreicht.

Bei den Deutschen Team-Meisterschaften in Berlin verfehlte der Leichtathletik-Nachwuchs der HNT am Sonnabend nur um wenige Punkte eine Podestplatzierung. Hinter dem TSV Bayer 04 Leverkusen, der Startgemeinschaft aus Mannheim und LAC Berlin belegten die Hamburger am Ende mit 11.246 Punkten Rang vier in der Altersklasse U16.

Dank zahlreicher persönlicher Bestleistungen lag das HNT-Team knapp 1000 Punkte über der Qualifikationsleistung. "Das ist ein tolles Ergebnis", freute sich HNT-Trainerin Houssaina Dridi. "80 Prozent unserer Athleten haben persönliche Bestleistung erzielt. Darauf können alle sehr stolz sein."

Von Beginn an purzelten im HNT-Team die persönlichen Bestwerte. Für die beste Einzelplatzierung sorgte Felix Nicklisch. Er wurde in 2:03,06 Minuten Zweiter über 800m. Mit dieser Zeit knackte Felix zudem die D-Kadernorm des Deutschen Leichtathletik-Verbandes.

Gleiches gelang Nils Hofmann mit einer Zeit von 11,11 Sekunden über die 80m Hürden. Eine ebenfalls starke Vorstellung lieferte Luca Rüpke als Vierter über 3000m in 9:56,10 Minuten ab. Die 4x100m-Staffel der HNT lief an ihren gerade Anfang September verbesserten Hamburger Rekord heran, blieb mit 45,14 Sekunden aber rund vier Zehntel über der eigenen Bestleistung. Damit belegte das Quartett bestehen aus Nils Hofmann, Lasse Schmidt, Felix Nicklisch und Jan Borstelmann Platz zwei.

Am Montag und Dienstag folgte das Bundesfinale "Jugend trainiert für Olympia" in Berlin. In der Wettkampfklasse III belegte das Team der Stadtteilschule Fischbek-Falkenberg mit 7866 Punkten einen hervorragenden sechsten Platz. Auf den Plätzen eins bis fünf landeten die ehemaligen Kaderschmieden und heutigen Bundesstützpunkte aus Halle, Potsdam, Erfurt, Chemnitz und Berlin. Für die besten Einzelergebnisse sorgten Felix Nicklisch über 800m (2:07 Min.), Jan Borstelmann über 75m (9,20 Sek.) und im Kugelstoßen (11,52 m) sowie Rayen Braham im Ballwurf mit starken 72,50 m.

Die WK-II-Mannschaft der FiFa erreichte zum Abschluss der drei Wettkampftage beim Bundesfinale den 14. Platz. Leider konnte die erste 4x100m-Staffel das Staffelholz nicht ins Ziel bringen, sodass nur die zweite Staffel in die Wertung kam. "Die Lehrer und Trainer sowie alle Athleten sind stolz auf die erzielten Leistungen", freute sich HNT-Präsident Mark Schepanski, der das Team nach Berlin begleitet hatte. "Wir können nach der Abschlussveranstaltung am Donnerstag sehr zufrieden nach Hause fahren."