Letztes Heimspiel der Saison: VT Hamburg sammelt für die Tafel

Neugraben - Am Sonntag, 25. Februar, bestreiten die 1. Damen des Volleyball-Team Hamburg (VTH) um 14 Uhr ihr letztes Heimspiel der aktuellen Saison in der Dritten Liga Nord gegen Grün-Weiß Eimsbüttel.

Dabei wiederholen die Volleyballerinnen der HNT eine schon zur Tradition gewordene Aktion: Jeder Zuschauer, der haltbare Lebensmittel wie beispielsweise Konservendosen, Eintöpfe, Nudeln, Reis, Marmelade, Sonnenblumenöl oder haltbaren Frischkäse mitbringt, erhält freien Eintritt. Gesammelt werden die Lebensmittel gemeinsam mit EDEKA Meibohm für die Tafel Neuwiedenthal.

„Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, jedes Jahr mit mindestens einer Aktion etwas Gutes zu tun", erklärt VTH-Helfer Thomas Brabandt. "Im letzten Jahr haben wir unter anderem durch unseren Spendenlauf wieder eine beachtliche Summe für die Aktion "Hand in Hand für Norddeutschland" gesammelt."

Auch in der Woche vor dem Spiel kann schon gespendet werden. Vom 16. bis 25. Februar können bei EDEKA Meibohm in Neugraben ausgewählte Lebensmittel erworben werden. Diese werden dann ebenfalls vom VTH-Team an die Tafel Neuwiedenthal übergeben. cb