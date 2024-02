Ein Jahr Inklusions-Fußball: HTB lädt zum „Ralph Fromhagen Hallenzauber“

Harburg – Auf der Jahnhöhe gibt es einen guten Grund zum Feiern: Das Inklusive Fußballteam des HTB, in dem Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung gemeinsam Fußball spielen, wird ein Jahr alt. Und dieser erste Geburtstag wird am kommenden Wochenende mit einem großen zweitägigen Inklusions-Fußball-Hallenturnier in Wilhelmsburg gewürdigt.

Am Sonnabend und Sonntag, 10. Und 11. Februar, wird der „Ralph Fromhagen Fußball Hallenzauber“ veranstaltet. Das Turnier findet in der Sporthalle der Elbinselschule in der Krieterstraße 2b statt. Los geht es an beiden Tagen um 10 Uhr, gespielt wird bis 18 Uhr. Zuschauer sind herzlich willkommen, der Eintritt ist frei.

„An beiden Tagen werden mehr als 15 Mannschaften antreten. Beim Unified-Turnier am Sonntag wird sogar ein inklusives Team von Hansa Rostock antreten“, freut sich Team-Manager Ralf Schneidewind, der betont: „Es lohnt sich auf jeden Fall, an beiden Tagen auch als Zuschauer dabei zu sein.“ Gespielt wird jeweils über 10 Minuten nach den Regeln der Special Olympics Deutschland.

Das Team vom HTB ist eine echte Erfolgsgeschichte: Mit fünf Jungs ist das „Team Inklusiv“ im Februar 2023 neu gestartet. Mittlerweile kicken 27 Jungs und Mädchen in der neuen Fußballmannschaft für Spieler mit und ohne geistige Behinderung.

Auch die sportlichen Erfolge stellten sich schnell ein: Das Turnier im Dezember in Wolfsburg wurde souverän gewonnen, außerdem konnten man sich über drei zweite Plätze freuen. Auch das erste Turnier auf eigenem Platz war ein voller Erfolg. Sechs Mannschaften nahmen am Halloween HTB Inklusions Cup teil.

Gemeinsam mit seinem Team hat Ralf Schneidewind ein großes Ziel: Die Inklusive Fußball-WM 2026 in Australien. Bereits im Mai soll das erste Qualifikationsturnier in Münster absolviert werden. Außerdem verfolgen Schneidewind und Raja Brülle, der Fußball-Koordinator der Special-Olympics, ein weiteren Ziel: Sie wollen eine Inklusions-Fußball-Liga für Hamburg ins Leben rufen. cb