Mega-Erfolg: HNT-Showteam holt 26 Medaillen bei der Weltmeisterschaft

Neugraben - Das Ju-Jutsu-Showteam der Hausbruch-Neugrabener Turnerschaft (HNT) hat bei der Weltmeisterschaft der International Combat Organisation (ICO) im englischen Hull am Wochenende einen großartigen Erfolg gefeiert. Die elf Teilnehmerinnen und Teilnehmer der HNT gewannen in 13 Kategorien insgesamt 26 Medaillen, davon neun Gold-, zehn Silber- und sieben Bronzemedaillen.

In jeder Kategorie, in der das Team antrat, gab es mindestens eine Silbermedaille. Jeder aus dem elfköpfigen Hamburger Showteam ist mit mindestens einer Medaille von der Weltmeisterschaft zurückgekehrt. In der Königsdisziplin "Team Weapon Forms Intermediate Musical" gelang sogar der Sieg gegen das herausragende Team aus Simbabwe.

Damit hat das HNT-Showteam seine bisher erfolgreichste Weltmeisterschafts-Teilnahme seit 2004 hingelegt. Mit ihren hochkarätigen Darbietungen haben die Hamburger das Publikum in Hull begeistert, ihre Auftritte wurden mit großem Applaus und teils Standing Ovations bedacht. Als zusätzliche Auszeichnung durfte das HNT-Showteam als einziges Team am Abschlusstag der Weltmeisterschaft noch zwei Präsentationen vor dem gesamten Publikum aufführen.

„Ich bin überwältigt von der Leistung meines Teams", sagte Trainer Hans Kautz. „Die Jungs und Mädels haben sich in den letzten Monaten intensiv auf diese Weltmeisterschaft vorbereitet. Sie haben alles gegeben und sind am Ende mit einem sensationellen Ergebnis belohnt worden."

Mit dem Erfolg des HNT-Showteams hat Deutschland bei der Weltmeisterschaft der ICO insgesamt 36 Medaillen gewonnen, davon 16 Gold-, elf Silber- und neun Bronzemedaillen. Damit belegt Deutschland den vierten Platz im Medaillenspiegel. cb