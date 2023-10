Sumo-WM in Japan: Harburgerin Linda Jean Geerdts holt 5. Platz in Tokio

Harburg – Die Reise in das Land der aufgehenden Sonne wird für die beiden Harburger Sumotoris Linda Jean Geerdts und Jan Henrik John vom KSC Bushido Hamburg, ein unvergessliches Erlebnis bleiben.

Wie berichtet, hatten die beiden Sportler aus Harburg die Ehre die deutschen Farben im Mutterland des Sumos zu vertreten und an den Weltmeisterschaften in Tokio teilzunehmen.

Überwältigt von den Eindrücken Ihrer Reise, kamen Linda und Jan Henrik zurück in Berlin an, die Weltmeisterschaften waren ein Traum, das Niveau war sehr hoch, es waren 30 Nationen am Start und es dominierte die Japaner.

Für Jan Henrik, U18, kam das Aus nach einer Fehlentscheidung des Schiedsrichters bereits in einer der Vorrunden.

Linda Jean ging in der Gewichtsklasse -75 KG in der U18 an den Start. Sie erreichte nach mehreren spannenden Kämpfen gegen die internationale Konkurrenz einen guten 5. Platz. cb