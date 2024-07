Featured

Norddeutsche Meisterschaften: HNT-Leichtathleten holen mehrere Titel

Neugraben - Die Leichtathleten der Hausbruch-Neugrabener Turnerschaft (HNT) haben am Wochenende bei den Norddeutschen Meisterschaften Masters im brandenburgischen Rathenow wieder sehr gute Leistungen abgeliefert.

Für das erste Highlight aus HNT-Sicht sorgten am Samstag aber zwei Nachwuchstalente. Bei den Norddeutschen Meisterschaften im Gehen, die parallel zur Masters-Meisterschaft in Rathenow stattfanden, waren Keno Münkenwarf und Jan Daur in der jüngsten Altersklasse U16 am Start.

Die beiden HNT-Youngsters absolvierten bei Temperaturen um die 30 Grad absolut souverän die 3000m Gehen. Am Ende gewann Keno in einer Zeit von 18:52,30 Minuten den Norddeutschen Meistertitel. Jan wurde in 18:53,13 Minuten knapp dahinter Vizemeister. Die beiden sprangen damit auf Rang vier und fünf in der deutschen Bestenliste ihrer Altersklasse.

Für das Masters-Team der HNT-Leichtathletik wurde es ebenfalls ein erfolgreiches Wochenende: Dr. Thomas-Jörn Schulz und Sandra Meyer-Lindloff holten jeweils einen Norddeutschen Meistertitel.

Thomas-Jörn siegte mit dem Speer in der Altersklasse M60 mit einer Weite von 41,03 Meter. Sandra gewann das Rennen über die 5000 Meter in der AK W45 und wurde zudem Norddeutsche Vizemeisterin über die 200M. Ebenfalls Norddeutsche Vizemeisterin wurde Sabine Frommann im Dreisprung der AK W50 mit einer Weite von 8,70 Meter. Silke Hennings erreichte jeweils einen vierten Platz im Diskuswurf und im Kugelstoßen.