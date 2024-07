Featured

Meisterschaften der Masters: Medaillen-Regen für Harburgs Leichtathletinnen

Harburg – Das war ein echter Medaillen-Regen für die Leichtathletinnen des SV Grün-Weiss Harburg. Mit mehrfach Bronze, Silber und Gold kehrten sie von den Norddeutschen Meisterschaften, die in diesem Jahr am vergangenen Wochenende im brandenburgischen Rathenow stattfanden, nach Harburg zurück.

Wiebke Baseda (W65) zeigte sich in den Hürdenläufen über 80 und 300 Metern von ihrer besten Seite und gewann souverän die Meistertitel. Eine persönliche Bestleistung von 1,26 Meter im Hochsprung bescherte ihr nochmals eine Goldmedaille. Zwei Silbermedaillen im Weitsprung und im Speerwurf rundeten ihren Erfolg ab.

Teampartnerin Beate Lenzing (W60) heimste einen kompletten Medaillensatz ein. Hervorzuheben ist ihr zweiter Patz im Weitsprung mit einer Weite von 3,28 Metern.

Zusammen mit Cäcilia Apel-Kranz (W65), Karin Grummert (W65) und Martina Herder (W60) traten sie in als Startgemeinschaft in der 4x100 Meter Staffel an und gewannen Gold.

Cäcilia Apel-Kranz erreichte zudem noch einen zweiten Platz im 200 Meter Lauf und eine Bronzemedaille im 100 Meter Lauf.