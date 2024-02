Saisonstart der Triathleten: Auftakt-Erfolge für die FiFa-Sportler

Neugraben - Es war ein gelungener Start in die neue Saison für die Triathleten der StS Fischbek-Falkenberg im Trikot ihres Vereins HNT. Nach dem 14. Swim & Run in Bahrenfeld übernahmen sie nicht nur die Führung in der Teamwertung um den Kids Cup 2024, auch zahlreiche Einzelerfolge standen zu Buche.

Eine Klasse für sich war einmal mehr Robert Harcenko. Im Wettkampf der Jugend B (400m Schwimmen, 2,5km Laufen) hatte er am Ende 90 Sekunden Vorsprung auf die Konkurrenz, konnte auf der Laufstrecke auf dem letzten Kilometer sogar schon das Tempo rausnehmen.

„Robert hat in diesem Jahr allerdings andere Ziele als den Kids Cup“, so Trainer Martin Schulz. Im Februar wurde der Siebtklässler offiziell in den Hamburger Landeskader berufen. Bei der entscheidenden Sichtung in Bad Malente (Schleswig-Holstein) unterbot er zu Jahresbeginn die geforderten Kadernormen. „Damit liegt der Fokus in diesem Jahr klar auf dem Deutschland Cup und der DM. Da Harcenko in der B-Jugend zum jüngeren Jahrgang gehört, gilt es in diesem Jahr allerdings noch Erfahrungen auf dem hohen Niveau zu sammeln“, so Schulz weiter. In Hamburg und Schleswig-Holstein ist Robert Harcenko der Konkurrenz auf jeden Fall schon im ersten Wettkampf deutlich enteilt.

Ziel Titelverteidigung hat Lilly Gatzka (Schülerinnen C) mit einem Sieg beim Swim & Run gestartet. Zudem führen Felix Zeller (Schüler C) und Lotta Wietbrok (Schülerinnen B) die Cupwertung an. Gerade für Lotta war es allerdings ein Wechselbad der Gefühle. Als schnellste Schwimmerin im Feld der B-Schülerinnen ging sie als erstes Mädchen auf die Laufstrecke, musste auf der 1km-Runde ihren Vorsprung nur noch locker ins Ziel laufen. Gefahr beim Jagdstartrennen, in dem nach den Abständen der 200m-Schwimmzeit gestartet wurde, bestand nie.

Bis einige Stunden nach dem Wettkampf dem Ausrichter vom VaF auffiel, dass der andere Lauf der B-Schüler im Schwimmbad wohl 32 Sekunden zu früh gestartet wurde. Diese Sekunden bekamen alle Teilnehmer des zweiten Laufes noch am Abend gutgeschrieben, die Ergebnisliste veränderte sich gravierend. Und so fand sich Lotta am Abend nur noch als Zweite in der Liste, mit gerade einmal fünf Sekunden Rückstand. „Die wären beim Laufen kein großes Problem gewesen“, ist sich Trainer Martin Schulz sicher. Glücklicherweise hatte dies keine Auswirkungen auf die Cup-Wertung, die verspätete Siegerin kam aus Gifhorn und wird damit nicht in der Hamburger-Wertung berücksichtigt.

Insgesamt gingen zum Kids Cup-Auftakt 25 HNT-Starter an den Start. „Die Kids haben wieder einmal großartige Leistungen gezeigt und sich super präsentiert“, so das positive Fazit von Martin Schulz. „Wir sind unserem Zeil, im Nachwuchsbereich die klare Nummer eins in Hamburg zu werden, wieder ein Stück näher gerückt.“