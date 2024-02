Tanzen: Doppel-Erfolg für Karin und Martin Dücker vom TTC-Harburg

Harburg – Doppel-Erfolg für ein Tanzpaar des TTC-Harburg im HTB: Karin und Martin Dücker kehrten mit zwei Titeln von den Landesmeisterschaften zurück, die in diesem Jahr in Bremen ausgetragen wurden.

Am Sonnabend fand beim Tanz Centrum „Gold und Silber Bremen e.V.“ die gemeinsame Landesmeisterschaft der fünf Nord-Landestanzverbände in der Altersklasse Master IV und allen Leistungsklassen von D-S statt.

Zu diesen Meisterschaften hatten insgesamt 47 Paare aus den nördlichen Bundesländern gemeldet. Im sehr ansprechend mit den Landesflaggen geschmückten Saal fanden somit 5 Turniere statt. Die Organisation der Wettbewerbe war vorbildlich und wurde von Zuschauern und Teilnehmern gleichermaßen gelobt.

Für den Tanz Turnier Club Harburg traten in der Leistungsklasse C das Paar Karin und Martin Dücker an. Nach einem General Look konnten sie sich in der anschließenden Finalrunde gegen die 5 weiteren Paare aus Norddeutschland durchsetzen und belegten am Ende klar den 1. Platz. Dies bedeutete für sie die Landesmeisterschaft im Hamburger Tanzverband.

Der Turniersieg in der C-Klasse ermöglichte dann die Teilnahme am Turnier der höheren Leistungsklasse B. Hier konnten Karin und Martin Dücker nach den 5 Tänzen bei einem Starterfeld von 5 Paaren den 2. Platz ertanzen und mussten sich nur einem Paar aus Niedersachsen geschlagen geben.

Damit erreichte das Paar des TTC Harburg den zweiten Landesmeister-Titel an diesem Tag. cb